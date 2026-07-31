Oia y CSIC recuperarán y musealizarán las salinas romanas de Mougás

El Concello de Oia y el CSIC recuperarán y pondrán en valor las salinas romanas de O Aguncheiro, en Mougás, mediante el proyecto «Camiños do Sal». La actuación cuenta con 112.183 euros del GALP Vigo-A Guarda e incluirá el estudio, excavación, consolidación y musealización del yacimiento, bajo la dirección científica del investigador Brais Currás. Los trabajos abarcarán unos 300 metros cuadrados y se completarán con prospecciones mediante georradar, paneles informativos y contenidos de realidad aumentada. El proyecto se coordinará con la regeneración ambiental del antiguo camping Pedra Rubia, donde las salinas se integrarán como recurso patrimonial y turístico. También se editará una guía arqueológica y se organizarán visitas, charlas, rutas ambientales y actividades escolares para la población.