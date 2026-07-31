Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Avalancha inmigrantes CeutaEmergencia cinegética GaliciaNueva PAUTorres As PontesConcierto ChayannePérdidas Celta
instagramlinkedin

Patrimonio

Oia y CSIC recuperarán y musealizarán las salinas romanas de Mougás

Serán un recurso patrimonial y turístico dentro del proyecto «Camiños do Sal»

Las salinas romanas de Mougás, en Oia.

Las salinas romanas de Mougás, en Oia. / MARTA G. BREA

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

D. P.

Oia

El Concello de Oia y el CSIC recuperarán y pondrán en valor las salinas romanas de O Aguncheiro, en Mougás, mediante el proyecto «Camiños do Sal». La actuación cuenta con 112.183 euros del GALP Vigo-A Guarda e incluirá el estudio, excavación, consolidación y musealización del yacimiento, bajo la dirección científica del investigador Brais Currás. Los trabajos abarcarán unos 300 metros cuadrados y se completarán con prospecciones mediante georradar, paneles informativos y contenidos de realidad aumentada. El proyecto se coordinará con la regeneración ambiental del antiguo camping Pedra Rubia, donde las salinas se integrarán como recurso patrimonial y turístico. También se editará una guía arqueológica y se organizarán visitas, charlas, rutas ambientales y actividades escolares para la población.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Marián Mouriño: «Me hace mucha ilusión dar este pregón once años después de que lo haya dado mi padre»
  2. Un cable en mal estado en las fiestas de Praia América provoca ligeros daños en un grupo de quinceañeros
  3. El Gobierno prohíbe seguir el eclipse del próximo 12 de agosto desde el Monte da Guía en Vigo
  4. Los Wolves no ceden por Fer López
  5. Un marinero de Arousa recupera en el mar una cadena perdida que movilizó a toda una playa: «La vida va de esto»
  6. Cinco toneladas del sabroso «oro negro» de Moaña
  7. Dos gaseros rusos sancionados por Bruselas, frente a la costa gallega a la espera de recibir órdenes para nuevo destino
  8. Baiona cuelga la bandera roja y prohíbe el baño en tres playas por contaminación

El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

Wizz Air no descarta el vuelo Vigo-Londres: «Todos los destinos de Galicia son atractivos»

Wizz Air no descarta el vuelo Vigo-Londres: «Todos los destinos de Galicia son atractivos»

El comercio de Redondela celebra el Shopping Night para impulsar las ventas

El comercio de Redondela celebra el Shopping Night para impulsar las ventas

Pontevedra roza los dos mil contratos cada mes y casi el 70% son indefinidos

Pontevedra roza los dos mil contratos cada mes y casi el 70% son indefinidos

Espazos culturais singulares: das Uxíadas con música nun xardín da Illa de Arousa á experruquería-galería Argonautas en Nigrán

Espazos culturais singulares: das Uxíadas con música nun xardín da Illa de Arousa á experruquería-galería Argonautas en Nigrán

El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de julio

Nigrán saca a licitación la reforma de sus salas de cine

Nigrán saca a licitación la reforma de sus salas de cine

Oncología con sentido común: un gallego tiene un tercio menos de posibilidades de participar en un ensayo clínico de cáncer que un madrileño

Oncología con sentido común: un gallego tiene un tercio menos de posibilidades de participar en un ensayo clínico de cáncer que un madrileño
Tracking Pixel Contents