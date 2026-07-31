Doscientos niños y niñas de O Rosal participan en el «Escape de Corresponsabilidad»

Más de 200 niños y niñas de O Rosal participan en el «Escape de Corresponsabilidad», una actividad incluida en los campamentos de verano para promover la igualdad y el reparto equilibrado de las tareas domésticas y los cuidados. Los participantes, organizados por edades, resolvieron enigmas y superaron retos mediante el juego y la cooperación. La iniciativa reunió a los campamentos del municipio y fue cofinanciada por la Xunta de Galicia y el Ministerio de Igualdad.