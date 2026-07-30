A Guarda pone en marcha un punto para autorreparar bicicletas

A Guarda ha puesto en marcha con un nuevo punto de autorreparación de bicicletas situado en la Alameda para impulsar el cicloturismo y la movilidad sostenible.

La instalación ofrece herramientas básicas que permiten realizar pequeños ajustes y reparaciones durante los recorridos. Junto a ella se colocó un panel con información sobre la ruta vinculada al municipio, como distancia, desnivel, duración estimada, dificultad, bicicleta recomendada y mapa del itinerario. También incorpora códigos QR para descargar el recorrido en Komoot y Wikiloc. La localidad forma parte de una red de 17 rutas del Xeodestino Ría de Vigo e Baixo Miño.