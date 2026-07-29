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La Xunta licita el proyecto de un tramo del VAP Tui-A Guarda

Son 2,8 nuevos kilómetros íntegramente en el municipio de Tomiño desde la PO-350 hasta Ponte Carregal, según la Xunta

María Allegue en Tomiño con la alcaldesa, Sandra González, ayer.

María Allegue en Tomiño con la alcaldesa, Sandra González, ayer. / D.P.

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Gabino Porto

Tomiño

La Xunta ha licitado la redacción del proyecto de un nuevo tramo de 2,8 kilómetros de la Vía de Altas Prestaciones Tui-A Guarda, entre los enlaces de la PO-350 y Ponte Carregal, íntegramente en Tomiño.

La actuación supondrá una inversión estimada de 20 millones de euros, mientras que la redacción del proyecto cuenta con un presupuesto de 260.339 euros. Las empresas interesadas podrán presentar ofertas hasta el 7 de septiembre. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, anunció la licitación durante una visita al municipio. La Xunta pretende adjudicar los trabajos cuanto antes para agilizar la posterior ejecución. El tramo actualmente en obras entre Areas y la PO-350 supera los tres kilómetros, alcanza la mitad de su ejecución y mantiene su finalización prevista para 2027.

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Por otra parte, la alcaldesa de Tomiño, Sandra González, considera, en un comunicado, decepcionante el anuncio de la Xunta y reclama avances reales, calendario y ejecución completa de la autovía Tui-A Guarda.

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