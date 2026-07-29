Frontera
Javier Sánchez-Tembleque Sánchez acoge el mando del «Cabo Fradera»
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Tui
El patrullero de vigilancia interior de la Armada Cabo Fradera (P-201) celebró el acto de entrega de mando del buque del teniente de navío Ignacio Grueiro Méndez al teniente de navío Javier Sánchez-Tembleque Sánchez, intervenido por el Comandante del Mando de las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima en Ferrol (Comarfer), el capitán de fragata José Manuel Mata Hervás.
El acto tuvo lugar en aguas del río Miño, en Tui, que sirve de puerto base del patrullero.
Durante el Mando del teniente de navío Ignacio Grueiro Méndez, el buque ha realizado 146 singladuras, con más de 2.500 millas náuticas navegadas y más de 450 inspecciones. n
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