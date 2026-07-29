Abel Losada refuerza el dispositivo para las fiestas del Monte de A Guarda

La Junta Local de Seguridad de A Guarda, con la presencia del alcalde Roberto Carrero y del subdelegado del Gobierno, Abel Losada, coordinó el dispositivo especial para las Festas do Monte, que contará con más de medio centenar de efectivos de Guardia Civil, Policía Local, GES, servicios sanitarios y ambulancias. Según Losada, el operativo reforzará la vigilancia nocturna, la regulación del tráfico y la protección del Monte Santa Trega mediante cámaras fijas.

El subdelegado Abel Losada destacó que el municipio redujo un 10,9% la criminalidad en 2025. Actualmente, A Guarda mantiene 14 casos activos de violencia de género en el sistema VioGén.