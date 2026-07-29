Seguridad
Abel Losada refuerza el dispositivo para las fiestas del Monte de A Guarda
El operativo contempla vigilancia nocturna, regulación del tráfico y la protección del Monte Santa Trega mediante cámaras fijas
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
A Guarda
La Junta Local de Seguridad de A Guarda, con la presencia del alcalde Roberto Carrero y del subdelegado del Gobierno, Abel Losada, coordinó el dispositivo especial para las Festas do Monte, que contará con más de medio centenar de efectivos de Guardia Civil, Policía Local, GES, servicios sanitarios y ambulancias. Según Losada, el operativo reforzará la vigilancia nocturna, la regulación del tráfico y la protección del Monte Santa Trega mediante cámaras fijas.
El subdelegado Abel Losada destacó que el municipio redujo un 10,9% la criminalidad en 2025. Actualmente, A Guarda mantiene 14 casos activos de violencia de género en el sistema VioGén.
- Hallan el cuerpo de la viguesa María Pereira en un regato de una zona boscosa de Redondela
- El Cunqueiro implanta por primera vez en España una nueva válvula para tratar la insuficiencia aórtica
- Un juez ratifica una suspensión de 8 años de una ginecóloga de Ourense por su trato desconsiderado y vejatorio con pacientes y compañeros: «Me importa una mierda cómo te llames»
- Medios aéreos se movilizan para sofocar un incendio en Barra
- ¿Nuevo plan de futuro para dos «tesoros» de Vigo? Abanca retira del mercado su parte en los terrenos de Alfageme y La Artística
- Las zonas de bajas emisiones de Vigo, listas para su entrada en vigor: unos 60.000 vehículos se verán afectados en la primera fase
- Un coche queda completamente calcinado tras arder de forma espontánea mientras circulaba en Bueu
- Aldán renueva su fe en la Virgen del Carmen con Amancio Ortega como testigo