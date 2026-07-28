Cultura
Música no Claustro celebra veinte años en la catedral de Tui
La programación se inicia el día 1 e incluye conciertos con artistas notables y obradoiros
Música no Claustro celebrará desde este sábado, día 1, al 7 de agosto su vigésima edición en la catedral de Tui, con siete conciertos gratuitos a las 21.00 horas. El festival reunirá música antigua, de cámara y contemporánea, flamenco, jazz y propuestas actuales, con artistas vinculados a su trayectoria como Guadi Galego, Samuel Diz, Patricia González, Anxo Pintos, Begoña Riobó, Jonatan Alvarado, Silvia Márquez Chulilla o Sara Areal.
La programación incluirá también estrenos y trabajos de recuperación del patrimonio musical de la Catedral. En paralelo, Resonancias® Espazo Lutier ofrecerá conversaciones y talleres sobre instrumentos, lutería y artesanía. Ya está abierta la inscripción para los talleres de mantenimiento de instrumentos de viento madera y cuerda frotada, además de un curso de ilustración.
El festival mantiene así su apuesta por unir música, patrimonio, investigación, creación contemporánea y compromiso social desde Tui.
Ayer tuvo lugar la presentación con los organizadores e instituciones colaboradoras.
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