Música no Claustro celebra veinte años en la catedral de Tui

Música no Claustro celebrará desde este sábado, día 1, al 7 de agosto su vigésima edición en la catedral de Tui, con siete conciertos gratuitos a las 21.00 horas. El festival reunirá música antigua, de cámara y contemporánea, flamenco, jazz y propuestas actuales, con artistas vinculados a su trayectoria como Guadi Galego, Samuel Diz, Patricia González, Anxo Pintos, Begoña Riobó, Jonatan Alvarado, Silvia Márquez Chulilla o Sara Areal.

La programación incluirá también estrenos y trabajos de recuperación del patrimonio musical de la Catedral. En paralelo, Resonancias® Espazo Lutier ofrecerá conversaciones y talleres sobre instrumentos, lutería y artesanía. Ya está abierta la inscripción para los talleres de mantenimiento de instrumentos de viento madera y cuerda frotada, además de un curso de ilustración.

El festival mantiene así su apuesta por unir música, patrimonio, investigación, creación contemporánea y compromiso social desde Tui.

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Ayer tuvo lugar la presentación con los organizadores e instituciones colaboradoras.