Festival
Los sones de Galicia y Rumanía se funden en Oia
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Oia
La villa de Oia acogerá este domingo, a las 20.00 horas, una nueva edición del Festival Internacional Encontro dos Pobos.
Según informa el Concello, la cita tendrá lugar en la Plaza Centinela con las actuaciones de Tra-lo Mosteiro (Oia) e Do Lusco ó Fusco (A Guarda) y las fomaciones rumanas Doina Ilfovului y Vatra Buftei,. El festival, que alcanza su XXXI edición, recorre también Tomiño, O Rosal y A Guarda. Con motivo del concierto, la zona permanecerá cerrada al tráfico.
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