El arte de la catedral de Tui centra el martes «coñece o noso Patrimonio»

El ciclo «Coñece o noso patrimonio», organizado por el Instituto de Estudios Tudenses con la colaboración del Concello de Tui, continuará el martes 28 de julio con una visita guiada titulada «Las huellas de 800 años de arte en la catedral de Tui». La actividad comenzará en el pórtico del templo y estará dirigida por Marta Cendón Fernández, catedrática de Historia del Arte de la Universidade de Santiago de Compostela y presidenta del Instituto de Estudios Tudenses.

La investigadora tudense está especializada en arte medieval gallego y ha dedicado numerosos estudios y publicaciones a la catedral de Tui, entre ellos «La catedral de Tui en época medieval». La concejala de Patrimonio y Turismo, Ana María Núñez, destacó que la iniciativa permitirá acercar el patrimonio tudense al público, coincidiendo además con la conmemoración del 800 aniversario de la consagración de la catedral.