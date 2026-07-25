Tui acoge la ultima lección jacobea

Tui acogió la última sesión de las XVII Lecciones Xacobeas Internacionales de la Universidad de Santiago de Compostela (USC), una cita académica celebrada entre los días 20 y 22 de julio en Santiago y que tuvo este jueves su jornada final en la ciudad tudense. La actividad reforzó el papel de Tui como puerta de entrada a Galicia del Camino Portugués y reunió a más de sesenta alumnos, investigadores y especialistas.

El programa de esta edición estuvo centrado en el análisis del patrimonio y la historia de las peregrinaciones y contó con la participación de expertos procedentes de universidades y centros de investigación de España, Portugal, Italia, Brasil y Canadá.

Durante la jornada celebrada en Tui, los participantes recorrieron un tramo del Camino Portugués entre Cerdal, en Valença, y la ciudad tudense. La ruta jacobea estuvo guiada por Rafael Sánchez Bargiela y Narciso Serra, miembros del Instituto de Estudos Tudenses, que acompañaron al grupo a lo largo del itinerario y ofrecieron explicaciones sobre distintos aspectos históricos y patrimoniales vinculados a esta ruta de peregrinación.

Tras completar el recorrido, los asistentes fueron recibidos oficialmente por el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro que subrayó especialmente la relevancia de la Catedral de Santa María y del Camino Portugués, «una ruta que atraviesa Tui y que constituye uno de los principales ejes jacobeos de acceso a Galicia». Cabaleiro se mostró satisfecho de que la ciudad tudense fuese parte de este programa.

La programación continuó por la tarde con una visita guiada a la Catedral de Santa María, que este año conmemora el 800 aniversario de su consagración. El templo constituye uno de los principales referentes patrimoniales de la ciudad y fue uno de los espacios centrales de esta última sesión de las Lecciones Xacobeas.

Los participantes conocieron también otros enclaves destacados del patrimonio tudense, entre ellos la iglesia de San Domingos, y visitaron las excavaciones arqueológicas que se desarrollan en la Praza do Pracer, completando así una jornada dedicada a conocer sobre el terreno algunos de los principales elementos históricos de la ciudad.

La presencia de la sesión en Tui permitió combinar la vertiente académica del curso con el conocimiento directo del territorio por el que discurre la ruta portuguesa. De este modo, los asistentes pudieron abordar sobre el terreno la relación existente entre las peregrinaciones, la configuración urbana, los monumentos religiosos y los espacios históricos que forman parte de la identidad jacobea de la ciudad.

Las Lecciones Xacobeas están organizadas por la Cátedra del Camino de Santiago y de las Peregrinaciones de la Universidad de Santiago de Compostela. La iniciativa cuenta con el apoyo del Concello de Tui, el Instituto de Estudos Tudenses, las catedrales de Santiago de Compostela y de Tui y otras instituciones relacionadas con el estudio y la promoción del Camino de Santiago. El curso está coordinado por el catedrático de la USC Miguel Taín Guzmán y por el profesor de la misma universidad Domingo González Lopo.

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El alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, destacó que la inclusión de la ciudad en el programa de este curso de verano supone una oportunidad para promocionar internacionalmente su patrimonio histórico.