Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendios en MadridOfrenda al ApóstolCompra MetalshipsBebé Ahogado VigoAbre «Atlántida»Jueces VigoIndemnización Policía
instagramlinkedin

Sequía

A Guarda urge a la ciudadanía a reducir el consumo de agua

Vista del paseo marítimo y puerto de A Guarda.

Vista del paseo marítimo y puerto de A Guarda. / ANXO GUTIÉRREZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

D. P.

A Guarda

El Concello de A Guarda ha reiterado su llamamiento a reducir el consumo de agua a la ciudadanía ante unos registros diarios próximos a los 3,5 millones de litros y el riesgo de una futura sequía, informó ayer el Concello.

Los depósitos municipales permanecen en niveles inferiores a los habituales y no logran recuperarse, según explica la nota difundida.

Noticias relacionadas

El gobierno local mantiene cerradas fuentes y lavapiés y ha suspendido el riego de zonas verdes. También pide evitar llenar piscinas o regar jardines y advierte de que, si continúa el consumo elevado, podrían aplicarse restricciones o cortes puntuales. .

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Atrapados por las velutinas en Coruxo: «Nos han estropeado el verano»
  2. Muere ahogado un bebé en una piscina particular en el barrio vigués de Teis
  3. Una trabajadora del crucero 'Disney Dream' atracado en Vigo denuncia un supuesto envenenamiento de una compañera
  4. Toyota y Lexus llenan el vacío histórico de Citroën y se convierten en nuevos patrocinadores del Celta de Vigo
  5. Contaminación microbiológica en las Islas Cíes obliga a desaconsejar el baño en las playas de Rodas y Figueiras
  6. Grupo Rodman activa la venta del 100% de Metalships & Docks y solicita al Puerto de Vigo su autorización
  7. La Xunta ofrece la cesión gratuita al Concello de la antigua estación de buses tras más de tres años abandonada
  8. Rescatados y trasladados a Toralla dos jóvenes que hacían kayak en la ría de Vigo, uno de ellos con la embarcación a punto de hundirse

El pago en efectivo ahora también es automático en los negocios de Vigo

El pago en efectivo ahora también es automático en los negocios de Vigo

El barrio pontevedrés de O Burgo celebra la jornada central de las fiestas de Santiaguiño

Los jóvenes abarrotan el Son do Mar

Los jóvenes abarrotan el Son do Mar

Cualquiera puede ahogarse, aunque nadie debería

Lo que nunca debe faltar en tu bolsa de la playa: toalla, sombrilla, crema solar... y un kit casero de rescate

Lo que nunca debe faltar en tu bolsa de la playa: toalla, sombrilla, crema solar... y un kit casero de rescate

Más de un millón de euros anuales para perseguir el abandono animal

Más de un millón de euros anuales para perseguir el abandono animal

El gimnasio «maldito» de Travesía de Vigo deja tirados durante dos horas a sus usuarios

El gimnasio «maldito» de Travesía de Vigo deja tirados durante dos horas a sus usuarios

Los científicos no dan crédito: las ardillas se están volviendo carnívoras y ya cazan como auténticos depredadores

Los científicos no dan crédito: las ardillas se están volviendo carnívoras y ya cazan como auténticos depredadores
Tracking Pixel Contents