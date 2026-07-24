Oia se muestra contrario al nuevo proyecto hidroeléctrico
El Concello explica a los vecinos sus alegaciones y las razones de las mismas
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
OIa
El Concello de Oia celebrará el próximo jueves 30 de julio, a las 19.00 horas, en las Escolas de Loureza, una reunión informativa sobre el proyecto hidroeléctrico previsto en A Valga con agua del mar. El gobierno local, contrario a la iniciativa, explicará sus alegaciones junto a la empresa Tysgal. La sesión abordará las características de la central, su localización y sus posibles impactos ambientales, paisajísticos y socioeconómicos.
- Reino Unido activa su plan de gestión del pulpo para explotar la «plaga» a escala industrial: sus lonjas facturan ya más de 1 millón de euros por día
- La vida sigue igual en Vilariño: Julio Iglesias vende la casa de Ourense que nunca visitó
- La familia del piloto de O Grove fallecido en La Bañeza reclama 1,7 millones de euros de indemnización
- ¿Se puede aparcar la moto en las aceras de Vigo? Sí, pero no como lo hace la mayoría de pilotos: esta es la infracción recurrente
- Desalojan uno de los narcopisos con mayor actividad en Vigo: entraban 40 personas al día a consumir y comprar heroína
- Aumentan las denuncias de vecinos ante el Concello para que sus lindantes talen la franja de 50 metros
- Sin deudas y con casa: la sentencia que libera a un matrimonio del área de Vigo de 1,6 millones
- Iván Ferreiro: «Este concierto en Castrelos va a ser el más importante de mi carrera»