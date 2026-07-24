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Oia se muestra contrario al nuevo proyecto hidroeléctrico

El Concello explica a los vecinos sus alegaciones y las razones de las mismas

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D. P.

OIa

El Concello de Oia celebrará el próximo jueves 30 de julio, a las 19.00 horas, en las Escolas de Loureza, una reunión informativa sobre el proyecto hidroeléctrico previsto en A Valga con agua del mar. El gobierno local, contrario a la iniciativa, explicará sus alegaciones junto a la empresa Tysgal. La sesión abordará las características de la central, su localización y sus posibles impactos ambientales, paisajísticos y socioeconómicos.

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