Oia se muestra contrario al nuevo proyecto hidroeléctrico

El Concello de Oia celebrará el próximo jueves 30 de julio, a las 19.00 horas, en las Escolas de Loureza, una reunión informativa sobre el proyecto hidroeléctrico previsto en A Valga con agua del mar. El gobierno local, contrario a la iniciativa, explicará sus alegaciones junto a la empresa Tysgal. La sesión abordará las características de la central, su localización y sus posibles impactos ambientales, paisajísticos y socioeconómicos.