Cuatro países estarán en la Noite Internacional do Miño, en Tui

El folclore de Indonesia, Francia, Perú y Letonia protagonizará el próximo martes 28 de julio la XXIV Noite Internacional do Miño, que comenzará a las 21.30 horas en el Parque do Laxal, en Rebordáns, informaron desde el Concello de Tui.

La cita contará también con la participación del grupo local San Fins de Rebordáns, anfitrión del encuentro. Actuarán Garuda Kelana, de Indonesia; Flour d’Inmourtalo, Tradicioun e Terraire, de Francia; Identidad Perú, reconocido por el Ministerio de Cultura peruano, y Pürs, de Letonia, que realizará su primera actuación internacional fuera de su país.

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Las agrupaciones mostrarán sus danzas, músicas, vestimentas y tradiciones, permitiendo conocer las diferencias y semejanzas entre sus culturas y el folclore gallego. El espectáculo forma parte de la programación del Verán Cultural de Tui.