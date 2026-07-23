A Guarda celebra este fin de semana la XXI Festa do Peixe Espada

La localidad de A Guarda celebrará del 24 al 26 de julio la XXI Festa do Peixe Espada, organizada por la Organización de Palangreros Guardeses (Orpagu), con la colaboración del Concello y la Asociación Piueiro.

La programación combinará gastronomía, tradición marinera, música y actividades infantiles. Quince establecimientos ofrecerán platos y tapas elaborados con pez espada durante todo el fin de semana. También habrá talleres, visitas guiadas, exposiciones, pruebas deportivas, salidas en el volanteiro Piueiro y actuaciones musicales. La inauguración será el viernes, a las 19.00 horas, en el Concello incluyendo la entrega do premio del concurso infantil de esta fiesta.