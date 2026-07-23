Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cambios Deslinde en la CostaSin fumar en Cíes y OnsInditex vuelos AlvedroAparcar moto aceras VigoCongelado el alquiler hasta 2028Casa Julio Iglesias OurenseConcierto Iván Ferreiro Vigo
instagramlinkedin

Gastronomía

A Guarda celebra este fin de semana la XXI Festa do Peixe Espada

 Quince establecimientos ofrecerán platos y tapas elaborados con pez espada

La carpa de la Festa do Peixe Espada de A Guarda en una edición anterior.

La carpa de la Festa do Peixe Espada de A Guarda en una edición anterior. / FdV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

D. P.

A Guarda

La localidad de A Guarda celebrará del 24 al 26 de julio la XXI Festa do Peixe Espada, organizada por la Organización de Palangreros Guardeses (Orpagu), con la colaboración del Concello y la Asociación Piueiro.

La programación combinará gastronomía, tradición marinera, música y actividades infantiles. Quince establecimientos ofrecerán platos y tapas elaborados con pez espada durante todo el fin de semana. También habrá talleres, visitas guiadas, exposiciones, pruebas deportivas, salidas en el volanteiro Piueiro y actuaciones musicales. La inauguración será el viernes, a las 19.00 horas, en el Concello incluyendo la entrega do premio del concurso infantil de esta fiesta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Reino Unido activa su plan de gestión del pulpo para explotar la «plaga» a escala industrial: sus lonjas facturan ya más de 1 millón de euros por día
  2. Un día de espera y una cola que da la vuelta al auditorio de Castrelos para hacerse con una entrada para Chayanne
  3. La dueña china de Conservas Albo proyecta pérdidas por el descenso en las capturas de atún y krill
  4. La norma «vintage» de Vigo que «obliga» a todos los conductores a llevar cinta métrica en la guantera
  5. La comisión de fiestas del Carmen de Moaña deja la organización ante el escaso apoyo encontrado
  6. Desalojan uno de los narcopisos con mayor actividad en Vigo: entraban 40 personas al día a consumir y comprar heroína
  7. Aumentan las denuncias de vecinos ante el Concello para que sus lindantes talen la franja de 50 metros
  8. Condenado un padre en Vigo por agredir a un compañero de colegio de su hijo

Una vecina de Cesantes limpia la basura de la senda del río Pexegueiro

Una vecina de Cesantes limpia la basura de la senda del río Pexegueiro

Caseros de Vigo cobran 300 euros de suplemento por pareja en los alquileres de habitaciones

Caseros de Vigo cobran 300 euros de suplemento por pareja en los alquileres de habitaciones

Promueven un camping en la parroquia lalinense de Cercio con capacidad para 152 personas

Promueven un camping en la parroquia lalinense de Cercio con capacidad para 152 personas

«El coso de San Roque fue el modelo del que nacieron las cubiertas de otras plazas de España»

«El coso de San Roque fue el modelo del que nacieron las cubiertas de otras plazas de España»

El tiempo en TomiÃ±o: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

El tiempo en TomiÃ±o: previsión meteorológica para hoy, jueves 23 de julio

Gonzalo, el primer bebé vigués del Mundial que nació «en la prórroga»

Gonzalo, el primer bebé vigués del Mundial que nació «en la prórroga»

A Guarda celebra este fin de semana la XXI Festa do Peixe Espada

A Guarda celebra este fin de semana la XXI Festa do Peixe Espada

El nuevo centro de salud de Ponteareas costará 8,6 millones

El nuevo centro de salud de Ponteareas costará 8,6 millones
Tracking Pixel Contents