Cultura
Mauro Portela dona a la biblioteca tomiñesa una obra de investigación
El autor es el más joven en regalar un trabajo de etnomusicología al centro de lectura de Tomiño
El tomiñés Mauro Portela se ha convertido en el autor más joven en donar una obra propia a la biblioteca municipal de Tomiño. Su aportación permitirá enriquecer el espacio dedicado al patrimonio local en el Espazo Isaura Gómez con una publicación de referencia para la etnomusicología gallega, indicó ayer el concello tomiñés.
Portela entregó un ejemplar de «A Galicia que percorreu Alan Lomax», editado por la Fundación Lola Pérez Rivera y la Central Folque. En el proyecto participa junto a las investigadoras Julia Andrés Oliveira, María Galán Muñoz, Carmen Teresa García Arroyo, Carolina Monreal Román y Laura Silva Huerta. El trabajo da continuidad a una investigación iniciada en 2024 y recoge la transcripción, el análisis musical y la contextualización de cien melodías tradicionales gallegas grabadas en 1952 por el reconocido etnomusicólogo estadounidense Alan Lomax durante su recorrido por Galicia.
Las grabaciones, realizadas en las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense, constituyen un valioso archivo sonoro para conocer y preservar la tradición musical gallega.
La alcaldesa, Sandra González, agradeció la donación y destacó el compromiso del joven investigador con la cultura y la transmisión del conocimiento. Con esta incorporación, el Espazo Isaura Gómez refuerza su papel como lugar de conservación y divulgación del patrimonio histórico, cultural y documental de Tomiño y su entorno.
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