El vino de O Rosal marida con el verano

La XXXIV Feira do Viño do Rosal, que hoy afronta su tercera y última jornada, es una de las citas del verano en el sur de la provincia de Pontevedra, elegida por numerosas personas para disfrutar en distintos momentos del día, como quedó demostrado ayer por la tarde.

El evento reúne a once bodegas y combina vino, gastronomía, cultura y patrimonio. No se trata únicamente de una cita para la promoción del vino, sino que se ha convertido en un referente del ocio y la cultura durante el fin de semana en la zona. Pese a la gran competencia de eventos y fiestas que se celebran estos días, la feria demuestra su capacidad de convocatoria.

Una de las principales novedades se encuentra en el Museo do Cabaqueiro, donde este domingo permanece abierto, de 11.30 a 14.30 horas, el primer Túnel del Vino de la feria. La experiencia, guiada por un sumiller, permite conocer la diversidad de los vinos elaborados en O Rosal. Todavía hay visitantes que desconocen las diferencias entre las distintas subzonas de la Denominación de Origen Rías Baixas.

La feria cuenta también con nuevos cofrades. La Confraría dos Cabaqueiros do Viño do Rosal incorpora a siete nuevos integrantes y a dos cofrades de honor: el pregonero Antonio Candelas y María Luisa Pérez, de Tienda Paquín, un establecimiento familiar vinculado a todas las ediciones de la fiesta. El presidente de la asociación, Carlos Gómez, presenta la cita como un escaparate del trabajo desarrollado durante todo el año en los viñedos y las bodegas.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, con la alcaldesa, Ánxela Fernández. / FdV

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, acompañó ayer a la alcaldesa, Ánxela Fernández Callís, durante su visita por las distintas casetas y aprovechó para subrayar el valor económico, cultural y patrimonial de una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico.

En esta tercera jornada habrá una visita interpretativa por el Calvario. A las 11.30 horas abren las casetas y se entregan los premios del II Concurso de Relato Curto Concello do Rosal. Posteriormente se celebra un taller infantil de cocina, mientras el Grupo de Gaitas Airiños do Folón anima el pasacalles desde las 12.30 horas. A las 13.30 comienza la sesión vermú con Awen.

También pueden visitarse, en la sala de exposiciones del Ayuntamiento, las muestras Hábitats e horizontes, de Esther Moe, y la XXXI Mostra Filatélica del Grupo Filatélico e Numismático Val do Rosal.

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La feria avanza y este año incorpora vasos reutilizables, recogida selectiva de residuos, puntos gratuitos de agua potable y un servicio especial de autobuses.