Enología
La Feira do Viño do Rosal abre con la mirada puesta en sus retos
La XXXIV Feira do Viño do Rosal quedó inaugurada ayer tarde con la lectura del pregón a cargo del divulgador vitivinícola Antonio Candelas, que dio inicio a tres jornadas festivas en la rosaleira Praza do Calvario. Antes del acto inaugural, Candelas participó en la charla-coloquio «El futuro del vino de O Rosal», centrada en los retos y oportunidades del sector y en acercar la cultura vitivinícola a nuevos públicos.
La alcaldesa, Ánxela Fernández Callís, destacó que la feria pretende ofrecer una experiencia ligada a los vinos, al territorio y a la convivencia. Por su parte, el presidente de la Asociación de Cabaqueiros do Viño do Rosal, Carlos Gómez, puso en valor el trabajo realizado por las bodegas participantes, pertenecientes a la D.O. Rias Baixas.
Esta edición reúne a once bodegas e incorpora como principal novedad el Túnel del Vino para descubrir los vinos de esta subzona.
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