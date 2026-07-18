La Feira do Viño do Rosal abre con la mirada puesta en sus retos

La XXXIV Feira do Viño do Rosal quedó inaugurada ayer tarde con la lectura del pregón a cargo del divulgador vitivinícola Antonio Candelas, que dio inicio a tres jornadas festivas en la rosaleira Praza do Calvario. Antes del acto inaugural, Candelas participó en la charla-coloquio «El futuro del vino de O Rosal», centrada en los retos y oportunidades del sector y en acercar la cultura vitivinícola a nuevos públicos.

La alcaldesa, Ánxela Fernández Callís, destacó que la feria pretende ofrecer una experiencia ligada a los vinos, al territorio y a la convivencia. Por su parte, el presidente de la Asociación de Cabaqueiros do Viño do Rosal, Carlos Gómez, puso en valor el trabajo realizado por las bodegas participantes, pertenecientes a la D.O. Rias Baixas.

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Esta edición reúne a once bodegas e incorpora como principal novedad el Túnel del Vino para descubrir los vinos de esta subzona.