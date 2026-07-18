La biblioteca de Tui incrementa un 21% el préstamo de libros este año

La Biblioteca Pública Municipal de Tui incrementó un 21% el número de préstamos durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio se prestaron 11.259 volúmenes, frente a los 9.285 contabilizados en el mismo periodo del año pasado. Según informaron desde el Ayuntamiento, el crecimiento supera el 60% en comparación con 2023, cuando se registraron 7.005 préstamos.

Del total de ejemplares prestados, 6.418 correspondieron a usuarios infantiles de hasta 14 años y los 4.841 restantes a personas adultas. Por secciones, la literatura infantil concentró 4.850 préstamos, seguida de la lectura general, con 3.358, y la «comicteca», con 1.513.

Durante estos seis meses utilizaron el servicio 960 personas, de las que 660 eran adultas y 400 infantiles. Además, se inscribieron 191 nuevos usuarios en la red de bibliotecas de Galicia.

La biblioteca dispone actualmente de un fondo de 32.967 ejemplares. En el primer semestre incorporó 493 nuevos títulos y retiró 562 mediante expurgo para mantener actualizada la colección.

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