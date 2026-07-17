Tui celebra el Día del Carmen con su peculiar procesión fluvial

Tui celebró ayer el Día del Carmen con su peculiar procesión fluvial por el Miño. La Comandancia Naval del Miño embarcó la imagen de la Virgen del Carmen en el patrullero Cabo Fradera tras una misa en la catedral.

Ya en el Miño, a última hora de la tarde, el Cabo Fradera estuvo acompañado por el patrullero portugués Río Minho y por decenas de embarcaciones de recreo que navegaron por el Miño hasta el Puente Internacional, donde se produjo la tradicional lluvia de pétalos.