Los tomiñeses ahorraron 73.000 euros el año pasado gracias al compostaje

El Concello de Tomiño ha hecho un balance muy positivo del uso de los composteros el pasado año, tanto de los comunitarios como individuales. En total, se estima que se trataron 673 toneladas de biorresiduos que, de haberse depositado en el contenedor de restos indiferenciados, habrían generado un gasto de tratamiento en Sogama de 72.680 euros. Estos datos respaldan la implantación del nuevo sistema de recogida de residuos de Tomiño, conocido con el nombre de «O Grilo Verde», pues el compostaje es uno de sus motores principales.

Al margen del ahorro económico, desde el Concello indican que el sistema tiene un impacto ambiental directo, ya que no requiere recogida en camión, reduce las emisiones de efecto invernadero y disminuye el coste económico de la recogida. Por otro lado, al cerrar el ciclo de la materia orgánica en el propio municipio, se obtiene un fertilizante de calidad y se avanza hacia el cumplimiento de los objetivos que exige la normativa europea para una economía circular, que obliga a reciclar el 60% de los residuos.

Desde el Concello de Tomiño destacan que el contexto económico hace todavía más urgente este cambio de hábitos. En este sentido, explican que Sogama incrementó en tres años el coste de tratamiento de la basura convencional en un 64%, lo que convierte el compostaje y el reciclaje en la mejor herramienta de ahorro, tanto para el Concello como para los vecinos y vecinas. De hecho, en el caso de Tomiño, el municipio avanza hacia un sistema de tasa más justa en el que quien recicle el compostaje pagará menos.

«Esta iniciativa se enmarca en un proyecto municipal más amplio con el que queremos que Tomiño sea un referente en sostenibilidad, y el compostaje comunitario es una de las herramientas más poderosas que tenemos para conseguirlo. No solo por el impacto ambiental, sino porque es una forma concreta y medible de ahorrar recursos públicos que podemos destinar a otras necesidades del municipio», señala la alcaldesa de Tomiño, Sandra González.

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Por su parte, la concejala de Medio Ambiente, Ana Belén Casaleiro, destaca el valor de las buenas cifras obtenidas con el compostaje comunitario, «números que son el resultado del compromiso de los vecinos y que demuestra que cuando la gente se implica, el modelo de residuos es un éxito». «Ahora el reto es que más vecinos y vecinas lo conviertan en un hábito más y contribuyan de forma más activa a un municipio más limpio», expone la concejala, recordando que el Concello facilita calderos gratuitos para los vecinos y vecinas de edificios, mientras que quien residen en vivienda unifamiliar puede solicitar también un compostero doméstico sin coste. Toda la información está disponible en www.revitaliza.tomino.gal y en el departamento de Medio Ambiente en el teléfono 986 622001 (extensión 2).