El pregón de Antonio Candelas abre hoy la Feira do Viño do Rosal

La Confraría dos Cabaqueiros do Viño do Rosal, integrada por nueve bodegas y por más de 90 cabaqueiros, nombrará nueve nuevos cofrades y dos cabaqueiros de honor durante la Feira do Viño do Rosal, que se celebrará este fin de semana en la Praza do Calvario.

La feria arrancará esta tarde, a las 18.30 horas, en la Liga de Amigos con la charla coloquio «O futuro do viño do Rosal», a cargo del periodista, divulgador y asesor de bodegas Antonio Candelas. A continuación, a las 19.30 horas, el propio Candelas leerá el pregón, que significará el pistoletazo de salida a una nueva edición del evento que ensalza los vinos Rías Baixas de la subzona de O Rosal.

También hoy, desde las 18.00 hasta las 21.00 horas, abrirá sus puertas en el Museo do Cabaqueiro el primer Túnel del Vino; una experiencia inmersiva que contará con un amplio horario durante todo el fin de semana.

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Con once casetas en la Praza do Calvario, la Feira do Viño do Rosal contará también con una variada programación familiar.