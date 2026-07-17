Fiesta
El pregón de Antonio Candelas abre hoy la Feira do Viño do Rosal
El evento se celebrará este fin de semana en la Praza do Calvario
La Confraría dos Cabaqueiros do Viño do Rosal, integrada por nueve bodegas y por más de 90 cabaqueiros, nombrará nueve nuevos cofrades y dos cabaqueiros de honor durante la Feira do Viño do Rosal, que se celebrará este fin de semana en la Praza do Calvario.
La feria arrancará esta tarde, a las 18.30 horas, en la Liga de Amigos con la charla coloquio «O futuro do viño do Rosal», a cargo del periodista, divulgador y asesor de bodegas Antonio Candelas. A continuación, a las 19.30 horas, el propio Candelas leerá el pregón, que significará el pistoletazo de salida a una nueva edición del evento que ensalza los vinos Rías Baixas de la subzona de O Rosal.
También hoy, desde las 18.00 hasta las 21.00 horas, abrirá sus puertas en el Museo do Cabaqueiro el primer Túnel del Vino; una experiencia inmersiva que contará con un amplio horario durante todo el fin de semana.
Con once casetas en la Praza do Calvario, la Feira do Viño do Rosal contará también con una variada programación familiar.
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