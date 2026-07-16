Comuneros de A Guarda piden preservar el Trega antes de la subida al monte

A poco menos de un mes para que el Monte Santa Trega se llene de miles de personas en su romería más multitudinaria y singular, las Comunidades de Montes de A Guarda y Camposancos hacen un llamamiento a la colaboración ciudadana para evitar que se repitan conductas como las del año pasado, cuando, con más de dos semanas de antelación, se produjeron numerosas reservas de parcelas con la colocación de cintas, cuerdas y otros elementos que impidieron el uso normal de terrenos comunales.

Estas reservas, realizadas con el objetivo de garantizar un espacio donde comer el domingo de la tradicional subida al monte, además de generar numerosas quejas y conflictos entre los propios vecinos y vecinas, dificultó los trabajos de limpieza, acondicionamiento y mantenimientos, y afectó a la imagen de un Bien de Interés Cultural en uno de los momentos de mayor afluencia de visitantes al municipio.

Cada año las reservas de espacios se realizan con mayor antelación, por lo que, para evitar que esta situación se repita, ambas Comunidades solicitan a los vecinos y vecinas que contribuyan a que el Monte Santa Trega continúe siendo un espacio abierto y compartido por todas las personas hasta la celebración de la romería.

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Con este objetivo de favorecer la convivencia y conservación de la imagen del Santa Trega, las Comunidades de Montes tramitaron sendas solicitudes dirigidas a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para que sea este organismo, a través del personal encargado de la vigilancia del Monte Santa Trega, quien vele por su protección y tutela. De igual forma, el Concello de A Guarda, que ostenta la presidencia del Patronato Municipal del Monte Santa Trega y coorganiza esta edición de las Festas do Monte, se comprometió a trasladar al Servicio de Patrimonio Cultural en Pontevedra la misma solicitud.