Rescatan a una mujer en la desembocadura del Miño

El GES de A Guarda rescató con vida a una mujer, de nacionalidad portuguesa, que flotaba en la desembocadura del Miño, en A Guarda. Fue de madrugada, cuando un pescador alertó de que había visto a una persona flotando, y se puso en marcha el operativo de rescate. Finalmente fueron miembros del GES los que salvaron a la mujer, que fue evacuada al hospital.