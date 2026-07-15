Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
⚽Victoria de EspañaCondena hermano Pedro SánchezMatrícula Universidad GaliciaIncendio OímbraDetenido «El anciano»Muere ViqueiraProtesta conservatorio
instagramlinkedin

Rescatan a una mujer en la desembocadura del Miño

Un pescador alertó de que había visto a una persona flotando y se puso en marcha el operativo de rescate

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

D.P.

A Guarda

El GES de A Guarda rescató con vida a una mujer, de nacionalidad portuguesa, que flotaba en la desembocadura del Miño, en A Guarda. Fue de madrugada, cuando un pescador alertó de que había visto a una persona flotando, y se puso en marcha el operativo de rescate. Finalmente fueron miembros del GES los que salvaron a la mujer, que fue evacuada al hospital.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents