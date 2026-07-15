Rescatan a una mujer en la desembocadura del Miño
Un pescador alertó de que había visto a una persona flotando y se puso en marcha el operativo de rescate
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D.P.
A Guarda
El GES de A Guarda rescató con vida a una mujer, de nacionalidad portuguesa, que flotaba en la desembocadura del Miño, en A Guarda. Fue de madrugada, cuando un pescador alertó de que había visto a una persona flotando, y se puso en marcha el operativo de rescate. Finalmente fueron miembros del GES los que salvaron a la mujer, que fue evacuada al hospital.
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