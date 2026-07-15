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Registran incidencias en el reciclaje en A Guarda

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D.P.

A Guarda

A Guarda pide que se realice la correcta separación y depósito de residuos en los contenedores, ya que en las últimas semanas se registraron varias incidencias durante la recogida de papel y cartón. Recuerdan que estos deben depositarse en pedazos, reduciendo su volumen.

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