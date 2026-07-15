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A Guarda celebra las Fiestas de la Virgen del Carmen

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D.P.

A Guarda

A Guarda celebra las Fiestas de la Virgen del Carmen con una amplia programación que arranca hoy con la verbena a cargo de la orquesta Gran Parada, a partir de las 23.00 horas, seguida de los Djs Axel, Tito y Romeu. Mañana, jueves, será la tradicional procesión, que conllevará cortes de tráfico.

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