A Guarda celebra las Fiestas de la Virgen del Carmen con una amplia programación que arranca hoy con la verbena a cargo de la orquesta Gran Parada, a partir de las 23.00 horas, seguida de los Djs Axel, Tito y Romeu. Mañana, jueves, será la tradicional procesión, que conllevará cortes de tráfico.