Fortalezas de Fronteira
Descubren otro recinto fortificado en Taborda
Las excavaciones en el yacimiento de As Torres permiten esbozar un complejo militar mucho mayor al imaginado
Las excavaciones arqueológicas realizadas en las últimas semanas en el yacimiento de As Torres, en San Miguel de Taborda (Tomiño), dentro del proyecto Fortalezas de Fronteira, han destapado un segundo recinto fortificado vinculado con la Guerra de la Restauración portuguesa, que enfrentó a las coronas de Castilla y Portugal entre 1640 y 1668. La tipología del parapeto, muy similar a la identificada en la tronera excavada el año pasado, junto a su planta abaluartada, llevan a los arqueólogos que trabajan en la zona a datarla en la Edad Moderna y a dibujar un complejo militar mucho mayor al imaginado en un inicio, cuya finalidad sería evitar el avance de las tropas portuguesas hacia Tui.
Diego Machado, arqueólogo e investigador de la Universidade do Minho, explica que uno de los sondajes abiertos en un segundo recinto fortificado corrobora su vinculación con esta contienda militar al identificarse plenamente la entrada a la misma. Se confirma así la hipótesis inicial que, partiendo del análisis de la topografía del terreno y de la configuración del espacio, apuntaba a que el acceso podía situarse precisamente en este punto.
Tras retirar la capa vegetal inicial, el equipo que trabaja en este yacimiento localizó un tipo de pavimento realizado con cantos rodados, seixos y argamasa, que se correspondería con el suelo interno del recinto fortificado. Un suelo que permitía aguantar y trasladar material pesado, como cañones. Este tipo de estructura permite avanzar en la comprensión de la organización interna de la fortificación y de la manera en la que se configuraba el espacio de circulación dentro del complejo defensivo de As Torres.
Además de la localización de este pavimento, las excavaciones permitieron identificar también otra estructura compuesta por seixos y argamasa, en este caso con una tonalidad más anaranjada, que dibuja una forma compatible con un parapeto. Según Machado, este elemento funcionaría como delimitación del recinto y como parte de su entrada, y remataría con una empalizada de madera, completando así el cierre defensivo del perímetro.
Los trabajos arqueológicos forman parte del proyecto Fortalezas da Fronteira, que se desarrolla en Tomiño, en el marco de un campo de voluntariado internacional de la Dirección Xeral de Xuventude de la Xunta de Galicia, impulsado por la Comunidad de Montes de Taborda y las Universidades de Santiago de Compostela y del Minho.
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