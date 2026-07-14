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Tui prohíbe el acceso a la fuente de Salvado

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J. Bernárdez

Tui

El Concello de Tui procederá al vallado de la fuente de Fray Rosendo Salvado, en la plaza de la Inmaculada, durante el partido de hoy del Mundial, que podrá disfrutarse nuevamente con pantalla gigante desde dicha plaza. El Concello advierte que el acceso al monumento conllevará sanciones.

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