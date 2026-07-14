SUCESOS
Salvan a una mujer que flotaba a la deriva en la desembocadura del río Miño, en A Guarda
Fue avistada por un pescador y rescatada por los miembros del GES de A Guarda
Los miembros del GES de A Guarda han logrado rescatar con vida a una mujer que fue localizada flotando en la desembocadura del río Miño.
Según ha informado el CIAE 112 Galicia, el hallazgo se produjo la pasada madrugada, cuando un pescador encontró a una persona flotando en la desembocadura del río y contactó con Emergencias. El alertador avisó de la zona donde se encontraba el cuerpo, de poca profundidad, mientras lo iba siguiendo con la mirada para no perder el rastro en el agua.
Desde el 112 se avisó al GES de A Guarda, a la Guardia Civil, a personal de la Comandancia Naval del Miño y a la Policía portuguesa, para tratar de recuperar e identificar a la persona.
Finalmente, se comprobó que era una mujer y aún estaba con vida cuando fue rescatada del agua por miembros del GES. A continuación fue evacuada por un equipo del 061 al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.
- Los padres de la alumna con sumas erróneas en la nota de la PAU tras las revisiones denuncian «indefensión»: la corrección de la CiUG llega tras cerrar el primer llamamiento en varias comunidades
- Valença estudia trasladar la estación del AVE Vigo-Oporto a las afueras de la villa fronteriza
- Condenan a un vecino de Vigo a abandonar la vivienda por las continuas molestias al resto de la comunidad
- Inversores compran tres edificios en el centro de Vigo para dedicarlos a pisos turísticos
- Concierto de Juan Luis Guerra en Sanxenxo: el artista salda su deuda con Galicia en una fiesta de ritmos latinos ante 15.000 seguidores
- Juan 'Pegatinas': O San Benito máis triste de todos
- Luto en Lalín por la muerte del expresidente del Motoclub Kilómetro 0, Juan Carlos Blanco
- Tres accidentes casi simultáneos dejan dos heridos, uno de ellos grave, en el sur de la provincia de Pontevedra