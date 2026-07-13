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Aplazada la visita por las esculturas de Tui

El ciclo «Coñece o noso patrimonio», está organizado por el Instituto de Estudios Tudense

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J. Bernárdez

Tui

El ciclo «Coñece o noso patrimonio», organizada por el Instituto de Estudios Tudense, aplaza su próxima cita a mañana, miércoles, 15 de julio. Consistirá en un recorrido por las obras escultóricas situadas en espacios públicos de Tui, conducida por el historiador Rafael Sánchez Bargiela, y partirá a las 20.30 horas desde la Alameda de San Domingos.

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