Aplazada la visita por las esculturas de Tui

El ciclo «Coñece o noso patrimonio», organizada por el Instituto de Estudios Tudense, aplaza su próxima cita a mañana, miércoles, 15 de julio. Consistirá en un recorrido por las obras escultóricas situadas en espacios públicos de Tui, conducida por el historiador Rafael Sánchez Bargiela, y partirá a las 20.30 horas desde la Alameda de San Domingos.