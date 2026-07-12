Tomiño construye nuevos vestuarios en el campo del Alivio

El Concello de Tomiño ha comenzado las obras de construcción de dos nuevos vestuarios en el campo de fútbol del Alivio, una actuación que supondrá una importante mejora de las instalaciones municipales, adaptándola a las necesidades reales actuales, tanto del campo como de clubs, deportistas, árbitros y personas usuarias que cada semana hacen vida en él.

Hasta ahora, el campo del Alivio contaba con dos vestuarios, una dotación actualmente insuficiente por el volumen de actividades existentes y por la presencia de equipos masculinos y femeninos, siendo necesario disponer de más espacios para facilitar la organización y la convivencia. Así, el nuevo edificio resolverá esta situación con cuatro vestuarios en total, dos destinados a los equipos y dos para árbitros, todos adaptados a las condiciones actuales de accesibilidad y funcionalidad.

Los trabajos incluyen la preparación de la parcela, el movimiento de tierras, la excavación y cimentación, la construcción del nuevo edificio que albergará los vestuarios y la adecuación del entorno para aparcamientos. Con una inversión aproximada de 290.000 euros, el Concello captó fondos de diferentes líneas de subvención de la Diputación de Pontevedra para su financiación.

En este sentido, la alcaldesa de Tomiño, Sandra González, destacó el esfuerzo en la captación de estos fondos «para que Tomiño cuente con infraestructuras modernas, seguras e inclusivas, que fomenten el deporte y la vida activa en igualdad de condiciones». Además, indicó que se trata de «una actuación muy necesaria, que responde a una demanda histórica de los clubs y de los usuarios y usuarias, y que supondrá una mejora sustancial en las condiciones de uso y accesibilidad de las instalaciones».

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También el edil de Deportes, Rubén García, insiste en la importancia de contar con instalaciones «a la altura de la actividad que se desarrolla». «Estos nuevos vestuarios suponen un salto cualitativo en el Alivio, que pasará a tener cuatro vestuarios como en el resto de campos, y ganará espacio suficiente para compatibilizar la actividad de los equipos femeninos con los masculinos. Es fundamental seguir apostando por mejorar todos aquellos espacios que hace posible el disfrute del deporte, que más allá de salud es convivencia y participación», concluye el edil de Deportes.