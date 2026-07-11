A Guarda prohíbe el baño en la playa de A Armona

A Guarda ha prohibido temporalmente el baño en la playa de A Armona por la contaminación de sus aguas. El Concello recibió una comunicación de la Consellería de Sanidad indicando que la última muestra de agua recogida en este arenal presenta una contaminación microbiológica que supera los límites establecidos para autorizar el baño.

Dicha restricción se mantendrá hasta que se conozcan los resultados de un contraanálisis y estos confirmen que la calidad del agua vuelve a situarse dentro de los parámetros permitidos.