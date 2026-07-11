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Dos años de cárcel para un profesor de Tui por tocarle los genitales a un alumno en clase

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D. P.

Tui

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha desestimado el recurso de apelación y ha confirmado la condena de 2 años prisión para un profesor de Educación Física de un instituto del partido judicial de Tui por tocarle los genitales a un alumno.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra consideró probado que el 27 de noviembre de 2023, durante una clase de Educación Física, el profesor se acercó al alumno, de 15 años, y de forma intencionada y sorpresiva, le tocó los genitales.

Por esos hechos, condenó al profesor como autor de un delito de agresión sexual sobre menor de 16 años, a la pena de 2 años de cárcel, inhabilitación para ejercer oficio o profesión que implique contacto con menores durante 7 años, libertad vigilada durante 5 años y a indemnizar al menor en 700 euros.

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El TSXG considera que hay «un arsenal probatorio contundente» contra el profesor.

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