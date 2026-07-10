La Policía Local de A Guarda se refuerza con cinco auxiliares

A Guarda ha incorporado cinco auxiliares de Policía Local que prestarán servicio en el municipio hasta septiembre, con el objetivo de reforzar la atención ciudadana y mejorar la cobertura del servicio en la época de mayor afluencia de visitantes.

Gracias al refuerzo de la plantilla, la Policía Local podrá garantizar la cobertura regular de los servicios durante los meses de julio y agosto, con la presencia de efectivos en los turnos de lunes a sábado, de 8.00 a 22.00 horas; y los domingos, de 16.00 a 21.00 horas.