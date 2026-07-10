IKFEM cerrará el puente de Tui con 12 horas de cultura

El IKFEM Festival Tui-Valença, cuya décimo cuarta edición arranca el próximo jueves, 16 de julio, conmemorará el 140 aniversario del viejo Puente Internacional que une Galicia y Portugal convirtiéndolo en un gran espacio cultural. Así, el sábado, 18 de julio, desde las doce del mediodía hasta medianoche, el paso fronterizo acogerá 12 horas de cultura ininterrumpida, con música, artesanía y gastronomía.

La directora del festival, Andrea González, dio todos los detalles ayer en la presentación de la nueva edición de IKFEM, que se celebró en la Pousada de Valença, y a la que también acudieron autoridades de ambas orillas de Miño, como el alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro; el diputado de Cultura, Jorge Cubela; la directora territorial de Pontevedra de Cultura de la Xunta, Isabel Couselo; o el presidente de la Cámara de Valença, José Manuel Carpinteira. González resaltó que IKFEM recupera este evento, denominado Puente Creativo y Enogastronómico, porque «representa todos los valores del festival en un espacio emblemático y literalmente transfronterizo que une Tui y Valença».

El evento convertirá en puente en una feria cultural que contará con 30 expositores de arte, artesanía y artesanía alimentaria procedentes de ambos lados de la frontera, además de una amplia zona gastronómica, foodtrucks y un espacio específico dedicado a los productos de la Eurociudad Tui-Valença. La programación musical se desarrollará simultáneamente en Tui, en Valença y en el propio puente, poniendo el foco en el talento de la Eurorregión. Actuarán los portugueses Maria João Soares, Hal Still Echoes y Monção Brass, junto a los artistas gallegos y españoles Sheila Patricia, Best Boy, La MMarca y Julián Maeso, y cierre de la jornada con la sesión de Señora DJ.

Noticias relacionadas

Además del gran evento dedicado al Puente Internacional, la décimo cuarta edición del IKFEM Festival Tui - Valença ofrecerá una programación de cuatro días que arrancará el 16 de julio con la actuación de Wöyza y la portuguesa Emmy Curl en la Praza da Inmaculada de Tui. El 17 de julio será el turno del cantante portugués António Zambujo, ofrecerá un concierto único junto a Uxía en las Cortinas de São Francisco de la Fortaleza de Valença. La clausura, el 19 de julio, incluirá concierto de Elsa Roldán y Joaquín Barreira en la catedral de Tui, dentro de la conmemoración del 800 aniversario del templo; y el espectáculo de Borja Niso junto a Rosa Cedrón, que contará con la participación del proyecto inclusivo CaixaSon y un gran coro infantil de Tui.