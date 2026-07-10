Historia
Doble cita en Tui para conocer el paisaje fortificado de la «raia»
El proyecto Fortalezas da Fronteira continúa esta semana con su programación libre y gratuita con una doble apuesta en Tui, enfocada en el paisaje fortificado de la «raia». La iniciativa combinará una nueva sesión del ciclo de «BARferencias», hoy, y una ruta por los sistemas fortificados de Tui, el domingo.
La primera parada será hoy, a las 20.30 horas, en Al Dente, el espacio gastronómico del Mercado de San Santonio de Tui. Allí, la arqueóloga e investigadora Rebeca Blanco-Rotea impartirá la charla «Descubriendo el paisaje fortificado de la frontera: una mirada sobre Tui»; y el arquitecto Tiago Rodrígues ofrecerá la intervención «Fisionomías del paisaje fortificado: (des)mitificar y (des)montar el territorio en el valle del río Miño».
La programación se completará con la ruta «Visita a los sistemas fortificados de Tui», que tendrá lugar el domingo, a 12 de julio, a las 10 horas, con salida desde el Palco de Música del Paseo da Corredoira. La actividad estará guiada por Rebeca Blanco-Rotea y permitirá conocer sobre el terreno parte del sistema defensivo de Tui y su papel histórico en un espacio marcado por la frontera, la circulación y la defensa del territorio. Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse a través de rutasdehistoria.com.
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