Tui destapa su pasado romano

El ciclo «Coñece o noso patrimonio», organizado por el Instituto de Estudios Tudenses, inició su recorrido de visitas guiadas de verano por la plaza del Placer, donde se produjo uno de los hallazgos arqueológicos recientes más relevantes para intentar desentrañar el pasado romano de Tui. Los arqueólogos responsables de la excavación, Soledad Prieto y Juan José Pereles, fueron los encargados explicar los detalles de los restos romanos allí encontrados al público asistente. La actividad suscitó gran interés, pues más de 150 personas llenaron la plaza para conocer y entender esta parte de la historia de Tui.

El alcalde, Enrique Cabaleiro, introdujo la visita guiada explicando que los restos romanos hallados en la plaza del Placer son consecuencia de las catas arqueológicas previas al proyecto de reforma de dicha plaza. En este sentido, recordó que el Concello consiguió una subvención del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino que invirtió, entre otras cosas, a trasformar tres espacios del Conjunto Histórico, como son las plazas de Armada, Frómista y Placer. La aparición de vestigios que confirman la ocupación romana de este espacio obligó a reformular el proyecto con la musealización de una estructura circular, que semeja un pozo o un silo, que ha sido cercada por un armazón cubierto por un cristal que permite su visualización. Además, el regidor explicó que el Concello ampliará la investigación arqueológica en dicha plaza, para lo que ya ha habilitado el crédito necesario para financiar una nueva excavación.

El arqueólogo Juan José Perles inició la exposición explicando que las primeras catas se realizaron en los tres espacios señalados por el proyecto para la plantación de tres árboles que dotarían de sombra a la plaza. En los tres aparecieron restos romanos y, aunque ampliaron los sondeos al sur de la plaza, siguieron asomando vestigios romanos, por lo que tuvieron que reconducir el proyecto.

Estructura circular aparecida en la plaza que ya ha sido musealizada. / J. Bernárdez

Perles también contextualizó el pasado romano de Tui, acreditado por fuentes literarias antiguas que mencionaban la existencia de un Castellum Tyde, así como de la Vía XIX, una calzada romana que iba de Braga a Astorga, y que pasaba necesariamente por Tui, tal y como recogen miliarios que tienen grabada la distancia con Tude (Tui). No obstante, se desconoce el alcance y naturaleza del Tude romano, aunque se explicaría teniendo en cuenta la necesidad de contar con un campamento para el control y explotación de las minas romanas que se encontraban en el entorno.

El arqueólogo destacó sobre todo la aparición de la estructura circular, semejante a un pozo, porque es el único resto romano visible en todo el Conjunto Histórico de Tui, y constituye una valiosa fuente de información para intentar recomponer el Tude romano.

Además de este «pozo», en las catas realizadas en la plaza del Pacer aparecieron también muros, pavimentos, estructuras de drenaje, una escalera y otros restos, datados entre los siglos I y XV d.C., que se encargó de explicar la arqueóloga Inma Prieto. Prieto también hizo referencia al «pozo», destacando que se trata de una estructura muy bien conservada, pero que es demasiado pequeña para ser un pozo, que nunca tuvo agua y que tampoco parece un almacén. Por otro lado, también relató que el resto de fragmentos encontrados están relacionados con la vida doméstica.

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Tras esta primera parada por el pasado romano de Tui, el ciclo «Coñece o nos patrimonio» continuará el próximo martes, 14 de julio, con un recorrido por los principales ejemplos de la escultura pública de Tui, que cuenta con obras de Silverio Rivas, Juan Oliveira, Xoán Piñeiro, Alfonso Quinteiro o Maxín Picallo. Estará conducida por el Rafael Sánchez Bargiela y arrancará a las 20.30 horas. Tras ella, están programadas cinco actividades más.