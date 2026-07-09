Vandalismo
Rocían herbicida y provocan un incendio en el Paseo Fluvial de Tui
Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Local y del Seprona
El Concello de Tui ha denunciado varios actos vandálicos contra la ribera del Miño, el Paseo Fluvial y un árbol de la calle Lugo. Los hechos fueron puestos en conocimiento de la Policía Local y del Seprona, que están investigando lo sucedido.
En el Paseo Fluvial, en el entorno del Penedo, apareció el sábado 6 de junio una zona próxima al río rociada con herbicida. En el mismo lugar, el pasado sábado, a las dos de la madrugada, se registró un incendio forestal.
Por otro lado, un árbol de la calle Lugo apareció con daños en el tronco, posiblemente causados por una machada, en un aparente intento de cortarlo o de provocar su sequía.
Desde el Concello hacen un llamamiento al respeto de los lugares y elementos naturales en los espacios públicos y solicitan colaboración ciudadana para identificar a los posibles autores de estos hechos.
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