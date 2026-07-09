Música
Concierto de Ortiga, el sábado en Tomiño
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D.P.
Tomiño
La plaza de O Seixo de Tomiño acoge este sábado, 11 de julio, a las 22.00 horas, el concierto de Ortiga. El artista, que promueve y fomenta la cultura y la lengua gallega a través de la música, actuará dentro del programa municipal Son&Serán, organizado en colaboración con la Diputación de Pontevedra. La entrada es libre y gratuita.
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