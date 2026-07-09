Cine al aire libre en Tui con «Rondallas»

La plaza de Frómista acogerá mañana, viernes, la proyección de «Rondallas», la película de Daniel Sánchez Arévalo que se rodó en diferentes puntos de la comarca, entre ellos, varias localizaciones del Conjunto Histórico de Tui. El filme se proyectará a las 22.30 horas, con entrada libre. El tráfico se cortará a las 22.00 horas en la rúa Cuenca.