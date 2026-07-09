Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere en un pozo en VigoPrealerta sequía GaliciaCorte Ave Ourense-SantiagoAcuicultura en Alta Mar PortugalCartel Completo MedicinaPrimeros Coches MGMarcos Alonso en el Celta
instagramlinkedin

Cine al aire libre en Tui con «Rondallas»

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

J.B.

Tui

La plaza de Frómista acogerá mañana, viernes, la proyección de «Rondallas», la película de Daniel Sánchez Arévalo que se rodó en diferentes puntos de la comarca, entre ellos, varias localizaciones del Conjunto Histórico de Tui. El filme se proyectará a las 22.30 horas, con entrada libre. El tráfico se cortará a las 22.00 horas en la rúa Cuenca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los chapuzones sin salir de casa se vuelven cada vez más habituales en Vigo: «Ya estamos dando plazos para el año que viene para construir piscinas»
  2. Vigo entra en prealerta por sequía, con recomendaciones y varios usos prohibidos: «Tenemos agua para cinco meses»
  3. Trasladado grave un niño de dos años tras quedar atrapado en una valla de la guardería de Carril
  4. La calle más poblada de Vigo tendrá en primavera un gran «macroparque»: puesta la primera piedra de la obra
  5. De acogida de refugiados a hospedaje laboral en Sanxenxo: «Podríamos llenar otros tres hoteles más»
  6. Moaña celebra sus Festas do Carme con verbenas mientras Cangas y Aldán solo tienen procesión marítima
  7. El pub de la movida busca relevo
  8. Notas de corte para entrar en los grados en Galicia: más de medio centenar de carreras exigen más de un 10 en el primer plazo

Abelardo de la Espriella, el mordisco del tigre

Abelardo de la Espriella, el mordisco del tigre

Francisco Fumega, alcalde de O Carballiño, acusa a un abogado de denunciarlo en falso por supuesta corrupción con afán de perjudicarlo

Francisco Fumega, alcalde de O Carballiño, acusa a un abogado de denunciarlo en falso por supuesta corrupción con afán de perjudicarlo

Vecinos denuncian vertidos de basura y material de obra en un hotel de Playa América

Vecinos denuncian vertidos de basura y material de obra en un hotel de Playa América

El juez mantiene en la cárcel a los dos acusados del crimen del flautista callejero de Ourense

El juez mantiene en la cárcel a los dos acusados del crimen del flautista callejero de Ourense

Nigrán concede licencia para un nuevo ‘glamping’ para 215 personas

Nigrán concede licencia para un nuevo ‘glamping’ para 215 personas

El impacto de la baja natalidad en Deza y Tabeirós: solo 25 niños se estrenarán el próximo curso en las escuelas infantiles A Galiña Azul

El impacto de la baja natalidad en Deza y Tabeirós: solo 25 niños se estrenarán el próximo curso en las escuelas infantiles A Galiña Azul

SAIC inicia contactos con proveedores gallegos y prepara la llegada de Hasco a As Pontes

SAIC inicia contactos con proveedores gallegos y prepara la llegada de Hasco a As Pontes

Los desahucios se desploman en Vigo y ya son menos de la mitad que hace una década

Los desahucios se desploman en Vigo y ya son menos de la mitad que hace una década
Tracking Pixel Contents