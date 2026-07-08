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Las iglesias románicas de Tomiño acogen tres conciertos en directo

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D. P.

Tomiño

El ciclo Música&Románico de Tomiño, que convierte las iglesias románicas en escenarios para la música en directo, continua este viernes, 10 de julio, en la iglesia de San Vicente de Barrantes, con el concierto de Sara Ruíz y Rafael Muñoz, intérpretes de referencia en música antigua europea y miembros del ensemble La Bellemont.

El 24 de julio, la iglesia de Santa María de Tebra acogerá a Medinukai Ensemble, formación del Centro Superior de Música del País Vasco, que interpretará un repertorio diverso y poco habitual del siglo XX.

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El cierre del ciclo llegará el 31 de julio, también en la iglesia de San Salvador de Tebra, con «Músicas do Mundo», de Rafael Yebra y Oswaldo Oro. El dúo ofrecerá un concierto que combina composiciones propias y adaptaciones, fusionando clásico, jazz y ritmos latinoamericanos. Todos los conciertos serán a las 20.30 horas, con acceso libre y gratuito.

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