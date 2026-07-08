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La danza, protagonista el sábado en A Guarda

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A Guarda acogerá este sábado, día 11, la Gala Pre Mundial, un evento organizado por Dansá Performing Arts y RDS Company, con la colaboración del Concello. El evento, donde la danza será protagonista, tendrá lugar a partir de las 18.00 horas en el Pabellón Municipal de A Sangriña y será abierto al público, con entrada gratuita.

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