Cuentacuentos para conocer a Caamaño

La Diputación lleva este jueves a A Guarda, O Rosal y Tomiño la gira de cuentacuentos ilustrados y musicados «As letras de Begoña Caamaño». Estará a las 10.30 horas en el CEIP A Sangriña de A Guarda, a las 12.00 horas en el CEIP Pedro Caselles Beltrán de Tomiño y a las 18.00 horas en la biblioteca municipal de O Rosal.