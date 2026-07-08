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Cuentacuentos para conocer a Caamaño

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D.P.

A Guarda

La Diputación lleva este jueves a A Guarda, O Rosal y Tomiño la gira de cuentacuentos ilustrados y musicados «As letras de Begoña Caamaño». Estará a las 10.30 horas en el CEIP A Sangriña de A Guarda, a las 12.00 horas en el CEIP Pedro Caselles Beltrán de Tomiño y a las 18.00 horas en la biblioteca municipal de O Rosal.

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