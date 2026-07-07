Visita a la excavación de la plaza del Placer de Tui
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J. Bernárdez
Tui
Tui inicia hoy el ciclo de visitas guiadas «Coñece o noso patrimonio» con una visita a la intervención arqueológica realizada en la Plaza del Placer. La actividad correrá a cargo de los arqueólogos responsables de la excavación, Soledad Prieto y Juan José Pereles. Comienza a las 20.30 horas y es libre y gratuita.
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