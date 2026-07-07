Derbi ibérico
Tui vive de manera especial el partido del Mundial contra sus «irmãos»
La céntrica Plaza de la Inmaculada se llenó de público para contemplar la victoria de España en una pantalla gigante
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Tui vivió ayer el partido de octavos de final del Mundial entre España y Portugal con especial intensidad por su condición fronteriza. Para ello, el Concello instaló una pantalla gigante en la Plaza de la Inmaculada e invitó a sus vecinos portugueses a disfrutar juntos del derbi ibérico, que terminó con una agónica victoria de España por 1-0 con gol de Mikel Merino en el último minuto del encuentro.
También hubo una sesión de DJ en la calle previa al partido. Al inicio del mismo, la céntrica plaza de Tui se llenó de tudenses animando a la Selección, aunque algunos con el corazón dividido por el estrecho vínculo de la ciudad con la villa portuguesa de Valença.
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