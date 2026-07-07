A Guarda recibirá 710.000 euros para comprar Villa María

La Diputación de Pontevedra ha dado luz verde a la subvención de 710.000 euros, sujeta a la línea de inversiones del Plan +Provincia, para que el Concello de A Guarda compre la histórica casa indiana Villa María, también conocida como casa de don Eloy.

El inmueble constituye uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura indiana de la villa y conserva numerosos elementos de interés histórico y cultural, aunque también presenta necesidades de conservación derivadas del paso del tiempo. Su incorporación al patrimonio municipal permitirá garantizar su preservación, crear un museo municipal y habilitar los jardines como parque público, reforzando la oferta cultural, turística y de ocio del Concello.

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El gobierno local sigue así adelante con su proyecto de salvaguardar el patrimonio indiano de A Guarda.