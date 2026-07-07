El dúo Ébano abre hoy el verano cultural de O Rosal

La agenda estival de O Rosal arranca hoy con el Dúo Ébano y su viaje sonoro por el universo de «El Principito», un espectáculo que combina proyección audiovisual y música en directo. Será a las 21 horas en el Centro Cultural As Eiras, donde, al acabar, se inaugurará la sexta Mostra de Cinema con la proyección de cortos.