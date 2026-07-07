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Un bus diario conecta Tui y Praia América

Sale a las 12.00 horas desde la parada de la calle Ourense, en Tui, y regresa a las 19.00 horas

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J. Bernárdez

Tui

Tui cuenta un verano más con conexión directa con Praia América, en Nigrán. Un autobús realiza diariamente la ruta, con salida a las 12.00 horas desde la parada de la calle Ourense, en Tui, y regreso a las 19.00 horas, de la parada de la calle Rans, en Nigrán.

La línea estará operativa hasta el 31 de agosto.

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