Un bus diario conecta Tui y Praia América
Sale a las 12.00 horas desde la parada de la calle Ourense, en Tui, y regresa a las 19.00 horas
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J. Bernárdez
Tui
Tui cuenta un verano más con conexión directa con Praia América, en Nigrán. Un autobús realiza diariamente la ruta, con salida a las 12.00 horas desde la parada de la calle Ourense, en Tui, y regreso a las 19.00 horas, de la parada de la calle Rans, en Nigrán.
La línea estará operativa hasta el 31 de agosto.
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