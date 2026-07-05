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Ciclo de «barferencias» sobre fortificaciones en la «raia» miñota

La iniciativa incluye visitas guiadas abiertas a la ciudadanía del 6 al 18 de julio

Una visita guiada ante la catedral de Tui.

Una visita guiada ante la catedral de Tui. / D.P.

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D. P.

Tomiño

El proyecto Fortalezas de Fronteira organiza un ciclo de «barferencias» y visitas guiadas abiertas a la ciudadanía del 6 al 18 de julio en torno a las fortificaciones gallego-portuguesas de la guerra del siglo XVII entre Galicia y Portugal. La programación arrancará el próximo lunes, 6 de julio, a las 20.30 horas, en el Novo Bar de Carregal, con la barferencia «Detectores y arqueología: lo que no se puede hacer», a cargo del arqueólogo Gorka Martín, de la Universidad del País Vasco.

El jueves, 9 de julio, a las 20.00 horas, en A Social de Estás, el arqueólogo Brais Currás, del CSIC, ofrecerá la conferencia «La minería de oro romana en el Baixo Miño: gente, lugares y poblados». Al día siguiente, el viernes 10, empiezan las visitas guiadas para conocer el yacimiento de As Torres, a las 12.00 horas, con salida en las antiguas barreras de As Torres. Ese mismo día, en el Mercado de San Antonio de Tui, Rebeca Blanco-Rotea impartirá la charla «Descubriendo el paisaje fortificado de la frontera: una mirada sobre Tui», mientras que Tiago Rodrigues abordará la metodología de lectura del paisaje fortificado en el valle del río Miño.

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