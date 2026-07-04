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Tui repite el ciclo de visitas guiadas y gratuitas por su patrimonio

Están organizadas por el Instituto de Estudios Tudenses

Visita guiada a la Catedral de Tui.

Visita guiada a la Catedral de Tui. / FdV

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D. P.

Tui

El Instituto de Estudios Tudenses, en colaboración con el Concello de Tui, repite su ciclo de charlas y visitas guiadas «Coñece o noso patrimonio», que durante los meses de julio y agosto organizará siete actividades gratuitas conducidas por especialistas del propio Instituto.

La primera cita será el próximo martes, 7 de julio, a las 20.30 horas en la Plaza del Placer, con una visita a la intervención arqueológica realizada en esta plaza, donde se encontraron importantes retos de época romana. La visita estará dirigida por Soledad Prieto Robles y Juan José Perles Fontao, arqueólogos responsables de la intervención.

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