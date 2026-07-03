Tui rinde homenaje a la cultura tradicional y folk con un festival

Tui se convierte este fin de semana en un referente en la recuperación de las tradiciones, la música, la danza y la etnografía con la celebración del sexto Festival da Cultura Tradicional e Folk, organizado por la Asociación San Telmo con el apoyo del Concello, que abre así su agenda de «Verán Cultural».

La programación arrancará hoy con la inauguración, a las 20 horas, de la exposición «Abrindo as huchas da bisbarra de Tui» en el espacio sociocultural de la calle Camilo José Cela. Será una ocasión única para admirar las distintas piezas de la vestimenta tradicional de la zona, la mayoría del siglo XIX, gracias al trabajo de recolección realizado por la Asociación San Telmo. La muestra podrá visitase durante todo el fin de semana de 10 a 14 horas y de 17 a 22 horas.

Tras la inauguración tendrá lugar el concierto didáctico «O traxe cantado», en el que Luis Prego, músico, estudioso e investigador, hará un recorrido musical a través de las prendas de vestir del traje tradicional gallego presentes en cantigas y coplas.

Mañana, sábado, se celebrará el undécimo Certame de Gaita e Tamboril de Tui, en el que participarán intérpretes de toda Galicia. Será a las 21.30 horas en la plaza de San Fernando, donde, a continuación, tendrá lugar el concierto Xisco Sinfónico, el nuevo proyecto del cantante de música tradicional Xisco Feijóo.

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Por último, el domingo, a las 20.30 horas, en el Paseo da Corredoira, se celebrará el Día da Muiñeira, con la participación de quince agrupaciones que bailarán conjuntamente dos muiñeiras y dos jotas.